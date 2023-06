Wout van Aert wil geboorte van tweede kind niet missen: ‘Houd er rekening mee dat ik in de Tour elk moment naar huis kan’

Arantxa Rus wint in Spanje haar grootste titel uit carrière: ‘Het was echt een gevecht’

Arantxa Rus heeft het kleine WTA-toernooi in La Bisbal d’Empordà op haar naam geschreven. De 32-jarige tennisster was in twee sets te sterk voor de Hongaarse Panna Udvardy, de nummer 97 van de wereld: 7-6 (2) 6-3.