Wouter Doesburg wint Woolderesloop in snelle tijd

HENGELO – Ondanks de snijdende Oostenwind waagden zich toch zo’n 700 deelnemers aan de start van de vierde en laatste Woolderesloop. Op de langste afstand was Wouter Doesburg (LAAC Twente) de snelste in 50:07.

De wedstrijd werd al vroeg hard gemaakt door Doesburg en triatleet Mark Oude Bennink. Maar na een kleine drie kilometer besloot Doesburg het tempo te versnellen en vanaf dat moment liep hij een gewonnen race. De harde wind had zo zijn invloed op de tijden. Doesburg kreeg het vanaf kilometer elf zwaar in zijn eentje en finishte daardoor net boven de 50 minuten.

Zijn eindtijd van 50:07 stemde hem echter positief:” op de halve in Enschede moet ik een halve minuut harder doorkomen. Daar wil ik onder de 1 uur 10.” Oude Bennink klokte 51:04. Arnold Klieverik finishte daar al een behoorlijk stuk achter en noteerde 52:49. Ook de winnares van de 15 kilometer heeft de focus op Enschede, maar dan de hele marathon. Ingrid Prigge blijft nagenoeg onverslaanbaar op het lange werk, ook al is ze inmiddels de 50 gepasseerd. Ze won in 1:01:51. De Denekampse Lotte Morsink wist in een goede 1:05:51 als tweede de finish te bereiken, voor Astrid Benerink (1:11:47).

Tien kilometer

Op de tien kilometer minder snelle tijden dan normaal, waarschijnlijk ook als gevolg van de snijdende oostenwind. Daan Schouten uit Almelo won in 35:01 en versloeg daarmee Casper Koelma uit Hengelo. Koelma noteerde 35:27, tien seconden voor zijn MPM-clubgenoot Sam Landman (35:37). Lisanne Gevelaar-Meuleman was de snelste vrouw in het tien kilometerveld en liep 36:56. Daarmee was ze ruim sneller dan LAAC-clubgenote Jorina Janssen-Braamhaar (39:47) en Sabina Feenstra (43:05).

Vijf kilometer

De winst op de 5,1 kilometer was voor Stijn Jansen uit Enschede. Hij liep 16:38 over de twee kleine ronden. Daarmee bleef hij Tim Loohuis voor. Loohuis was vorige keer nog goed voor 16:52, dit keer finishte hij net boven de 17 minuten, 17:01. Enschedeër Steef Severijn pakte de derde plek in 17:05. Deborah Wissink had dit keer weinig concurrentie en won in 19:14. Omdat Sam Wennink niet aan de start verscheen won de Hengelse Wissink daarmee ook het eindklassement over deze afstand. De tweede plek was voor Lisa Bielevelt in 20:01, Tessa Huttenhuis werd derde in 20:45.

Jeugd