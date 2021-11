Wouter Olde Heuvel koos na hersenbloeding voor toekomst in Noorwegen: 'Ben hier gelukkig’

De iconen van zijn generatie schaatsen nog, maar Wouter Olde Heuvel (35) stopte al in 2016 en woont nu in Noorwegen. Dit weekend zijn er wereldbekerwedstrijden in ‘zijn’ Stavanger. ,,We hadden in Ik Vertrek gezien hoe het niet moet.’’