Wozniacki eenvoudig door naar laatste zestien in Parijs

Heracles over verbod op kunstgras: 'Absoluut niet waar'

11:46 ALMELO - Volgens Heracles Almelo is het onzin dat kunstgras in de Eredivisie vanaf het seizoen 2020-2021 verboden is. Algemeen directeur Rob Toussaint was vrijdagochtend hogelijk verbaasd toen hij dat nieuws las. „Het is absoluut niet waar.”