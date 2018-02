Wozniacki geeft één game weg bij eerste wedstrijd als beste tennisster ter wereld

Potapova, 235e van de wereld, mocht met een wildcard meedoen aan het Russische hardcourttoernooi en versloeg in de eerste ronde de Duitse Tatjana Maria (49e op de wereldranglijst). Wozniacki kreeg in de eerste ronde een 'bye'.

Tegen de nieuwe nummer één was de tiener niet opgewassen. Alleen in de tweede set set maakte Potapova het Wozniacki af en toe lastig, het bleef echter bij één gewonnen game. In de kwartfinale krijgt Wozniacki met Daria Kasatkina weer een Russische opponente.