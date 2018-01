Wozniacki in halve finale Australian Open

Wozniacki walste in de eerste set over de Spaanse heen, maar kende in de tweede set aanzienlijk meer problemen met Suarez Navarro. Uiteindelijk bracht een tiebreak de beslissing, waarin de nummer 39 van wereld aan het langste eind trok. In de derde set stelde Wozniacki orde op zaken en versloeg Suarez Navarro.



De als tweede geplaatste Wozniacki staat in de halve finale tegenover de Belgische Elise Mertens. Wozniacki, die in de derde ronde de Nederlandse Kiki Bertens uitschakelde, wacht nog steeds op haar eerste grandslamoverwinning. In Melbourne bereikte ze in 2011 de halve finale, waarin ze haar meerdere moest erkennen in de Chinese Li Na. Daarna kwam ze niet meer zo ver in Australië. Op de US Open haalde Wozniacki wel twee keer de eindstrijd, maar zowel in 2009 als 2014 stapte ze als verliezer van de baan.