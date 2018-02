Wozniacki is Kerber de baas in Doha

Kerber, voormalig aanvoerster van de wereldranglijst, begon goed aan de kwartfinale in Qatar. Met een plek in de halve finales bij de Australian Open had ze weer laten zien op de weg terug te zijn, nadat ze in 2017 uit vorm was geraakt en wegviel uit de mondiale top twintig.

Tegen de winnares van de Australian Open Wozniacki speelde Kerber een goede eerste set, tot aan 5-3. Serverend voor de set wist de nummer negen van de wereld het niet af te maken, waarna Wozniacki in de tiebreak de set alsnog pakte. Kerber herstelde sterk en won met overmacht set twee. In de beslissende set wist Wozniacki toch de wedstrijd te winnen door een break in de achtste game en haar eerste matchpoint raak te slaan.

Simona Halep, die in Melbourne de finale verloor van Wozniacki, bereikte ook de laatste vier in Doha. Ze trok zich direct na haar zege op de Amerikaanse Catherine Bellis (6-0 6-4) echter terug uit het toernooi. De Roemeense nummer twee van de wereld heeft veel last van haar rechtervoet. ,,Ik was verrast dat ik met zoveel pijn toch kon winnen, maar ik moet nu echt aan mijn gezondheid denken", zei Halep, die nu een rustperiode gaat houden.

De Spaanse Garbiñe Muguruza is door het terugtrekken van Halep al zeker van een plek in de finale. Wozniacki en de winnares van het duel tussen de Tsjechische Petra Kvitova en de Duitse Julia Görges strijden om die andere plek.