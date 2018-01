Wozniacki overtuigend naar kwartfinales Australian Open

Na haar ontsnapping in de tweede ronde, waar ze twee wedstrijdpunten overleefde tegen de Kroatische Jana Fett, staat er een andere Wozniacki op de baan. ,,Ik heb niks meer te verliezen'', zo gaf ze als reden voor haar sterke spel in de derde (tegen de Nederlandse Kiki Bertens) en vierde ronde.

De als tweede geplaatste speelster zal in de kwartfinale tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro aantreden. ,,Ik denk dat je kunt zien dat mijn zelfvertrouwen enorm gegroeid is'', zei ze na afloop. De 27-jarige Wozniacki heeft nooit een Grand Slam-titel gewonnen, maar stond wel twee keer in de finale van de US Open, in 2009 tegen Kim Clijsters en in 2014 tegen Serena Williams.