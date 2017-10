Wozniacki pakt hoofdprijs bij WTA Finals

De zeven voorgaande ontmoetingen tussen de twee voormalige nummers één van de wereld waren allemaal gewonnen door de Amerikaanse. ,,Maar acht is mijn geluksnummer, dit moest mijn dag worden'', zei Wozniacki.



De Deense gaf in de eerste set twee keer een break voorsprong weg, maar de derde break bleek wel genoeg voor setwinst. In de tweede set liep Wozniacki in hoog tempo uit naar een voorsprong van 5-0. Met de titel en de hoofdprijs van 1,75 miljoen dollar (ruim 1,5 miljoen euro) binnen handbereik, ging het bijna nog mis. Wozniacki liet de 37-jarige Williams terugkomen tot 5-4, maar maakte het daarna toch af.



De Deense zette daarmee de kroon op een succesvol jaar, waarin ze op liefst zeven WTA-toernooien de finale haalde. Ze verloor er zes, maar vierde vorige maand in Tokio dan eindelijk haar eerste titel van dit seizoen. Wozniacki gaf daar in Singapore een passend vervolg aan. De huidige nummer zes van de wereld klopte in de groep onder anderen Simona Halep, de aanvoerster van de wereldranglijst, en rekende in de halve finales af met Karolina Pliskova.



Met haar zestigste overwinning van het jaar haalde Wozniacki de grootste prijs van haar carrière binnen. Venus Williams bleef dit seizoen zonder toernooizege, nadat ze eerder de finales van de Australian Open en Wimbledon had verloren.