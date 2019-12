Wozniacki stopt na Australian Open met tennis

De Canadese won in 2018 haar enige Grand Slam, het Australian Open. Op het US Open haalde Wozniacki tweemaal de finale (in 2009 en 2014). Wozniacki staat momenteel 37ste op de wereldranglijst. In haar carrière veroverde ze 30 WTA-titels en tenniste meer dan 34 miljoen dollar bij elkaar.

,,Ik heb alles bereikt waarvan ik durfde dromen, nadat ik op vijftienjarige leeftijd prof werd”, schrijft Wozniacki op haar instagrampagina. ,,Ik heb mezelf altijd voorgehouden, dat als de tijd komt dat ik meer dingen wil doen buiten het tennis om, dat het dan klaar is. In de afgelopen maanden heb ik gezien dat er meer in het leven is, buiten het tennis om. Met David trouwen was één van die dingen. Daarnaast wil ik een familie beginnen en de wereld rondreizen en tegelijkertijd de aandacht voor reuma (de ziekte waar ze zelf aan lijdt, red.) vergroten.”



Wozniacki benadrukt dat het stoppen niets met haar gezondheid te maken heeft.