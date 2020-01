Wozniacki voorkomt drie op rij van Görges

Caroline Wozniacki heeft in Auckland revanche genomen op Julia Görges. De Duitse versloeg haar twee jaar geleden in de finale van het WTA-toernooi in Nieuw-Zeeland en pakte ook vorig jaar de titel. Görges was donderdag in de kwartfinale echter kansloos tegen Wozniacki (6-1 6-4) en kan haar derde titel op rij in Auckland dus vergeten.