Wrang einde van wegcarrière wielrenster Kirsten Wild na positief coronageval in ploeg

Aan de imposante wegcarrière van Kirsten Wild is zaterdag een vroegtijdig en wrang einde gekomen. De geboren Almelose wielrenster ging niet meer van start in de Simac Ladies Tour na een positief coronageval in haar Duitse ploeg.

De formatie Ceratizit-WNT ging zaterdag niet van start in de vierde en voorlaatste etappe van de Simac Ladies Tour. Aanleiding hiervoor is een positief coronageval in het team, waardoor de ploeg zich uit de etappekoers trok.

‘Absoluut niet de manier’

Tot grote spijt van Kirsten Wild, die in de Ladies Tour bezig was aan haar laatste wegkoers. ‘Absoluut niet de manier waarop ik mijn laatste wegkoers wilde afsluiten’, liet Wild weten op haar Insta-account.

Erepenning

Eerder deze week, bij de start van de eerste etappe in haar woonplaats Zwolle, werd Wild nog gehuldigd voor haar vele verdiensten en prestaties in de wielersport. Samen met de eveneens afscheid nemende Anna van der Breggen wordt Wild in de bloemen gezet. De geboren en getogen Almelose ontving de erepenning van de stad.

Graag had ze die dag af willen sluiten met een winnende sprint in Hardenberg, maar de winst ging naar Alison Jackson uit Canada. Wild komt als zestiende over de streep.