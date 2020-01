Wright in tranen na winnen wereldtitel: ‘Geef nooit op’

Zo vaak al verzuimde Snakebite in de finale van een tv-toernooi met de haven in zicht om de genadeklap uit te delen. Ditmaal was het wel raak. ,,Ik heb veel finales verloren in mijn leven”, aldus de flamboyante Schot. ,,Soms wilde ik met darts stoppen, omdat het mentaal gewoon te zwaar was. Maar je ziet maar weer: geef nooit op. Hoe vaak je ook neer bent gegaan, je kunt altijd weer opstaan en het opnieuw proberen.”