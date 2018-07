Wright maatje te groot voor Klaasen

Wright walste in Blackpool over Klaasen heen - binnen een mum van tijd stond er een score van 8-2 op het bord. Klaasen rechtte zijn rug, maar het kwaad was al geschied. In de tweede ronde neemt 'Snakebite' het op tegen de Belg Kim Huybrechts, die eerder op de avond na een thriller afrekende met John Henderson (13-12).

Ook Wattimena naar huis

Voor de partij van Klaasen verloor een andere Nederlandse deelnemer, Jeremaine Wattimena, van James Wade. In een spannende partij had de nummer 10 van de wereld zelfs een verlenging nodig om de darter uit Westervoort te verslaan: 12-10.



Raymond van Barneveld en Jeffrey de Zwaan zijn de enige nog overgebleven Nederlanders in het prestigieuze toernooi. De Zwaan zorgde zaterdag voor een daverende verrassing door topfavoriet Michael van Gerwen uit te schakelen. Beide darters komen morgen in de tweede ronde in actie.