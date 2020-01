Wright verdient de titel, maar waar blijven de jonkies?

Lyon wijst bod Chelsea op Dembélé af, Uth op weg naar Köln

12:37 De winterse transfermarkt is sinds 1 januari weer open. Tot en met vrijdag 31 januari hebben clubs in Europa weer de mogelijkheid gaten in de defensie te dichten, een goaltjesdief aan te trekken of spelers te verkopen of te verhuren. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.