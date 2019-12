Wright verslaat Humphries in hoogstaande kwartfinale

Vooral in de eerste sets liet Wright een indrukwekkend niveau zien. De verliezend finalist van 2014 gooide in de tweede leg al een 170-finish en liet op een gegeven moment zelfs een gemiddelde noteren van 111 punten per drie pijlen. De 49-jarige Schot pakte dan ook snel een voorsprong van 2-0 in sets en bouwde dat zelfs uit naar 4-1.

Humphries toonde zich echter een waardig kwartfinalist. De 24-jarige Engelsman gooide constant rond de 100 punten gemiddeld, knokte zich terug van 4-1 naar 4-3 in sets, maar moest in de achtste set alsnog buigen voor zijn ontketende tegenstander. Uiteindelijk was het gemiddelde van Wright 105.86 per drie pijlen en dat van Humphries 98.65.



Wright staat voor de derde keer in zijn loopbaan in de halve finales van het WK. Daarin neemt hij het morgen op tegen de winnaar van de partij tussen Glen Durrant en Gerwyn Price.