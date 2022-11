WTA Finals: Demi Schuurs kansloos in dubbel, Aryna Sabalenka verrast Iga Swiatek

Het is Demi Schuurs weer niet gelukt om op de WTA Finals door te dringen tot de eindstrijd van het dubbelspel. De 29-jarige Limburgse was met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk in de halve finales kansloos tegen Veronika Koedermetova en Elise Mertens. Het Russisch/Belgische koppel won met 6-1 6-1.

Schuurs en Krawczyk hadden in de groepsfase twee van hun drie partijen gewonnen. De Nederlandse dubbelspecialiste bereikte daardoor net als in 2019 en in 2021 de halve finales op het toernooi met de acht beste koppels van het jaar. Opvallend genoeg deed Schuurs dat steeds met een andere partner: in 2019 met Anna-Lena Grönefeld uit Duitsland en vorig jaar met de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez. Het lukte haar ook toen niet om door te dringen tot de finale van de WTA Finals.

Koedermetova en Mertens strijden maandag met het Tsjechische koppel Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova om de eindzege. Drie van die vier tennissters stonden vorig jaar in Guadalajara ook in de finale van de WTA Finals. Krejcikova en Siniakova, de olympische dubbelkampioenen van Tokio, versloegen toen Mertens en haar Taiwanese partner Hseih Su-wei in twee sets.

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka heeft op de WTA Finals voor een grote verrassing gezorgd door topfavoriete Iga Swiatek te verslaan in de halve finales. De 24-jarige tennisster uit Belarus, nummer 7 van de wereld, versloeg de aanvoerster van de wereldranglijst op de indoor-hardcourtbaan in de Amerikaanse stad Fort Worth in drie sets: 6-2 2-6 6-1.

In de eindstrijd van het slottoernooi van het seizoen neemt Sabalenka het maandagavond op tegen Caroline Garcia. De Française versloeg in de eerste halve finale de Griekse Maria Sakkari op overtuigende wijze: 6-3 6-2. Zowel Sakkari als Swiatek was in de groepsfase ongeslagen gebleven. De Poolse stond in drie partijen slechts dertien games af, het laagste aantal op de WTA Finals sinds de Belgische Justine Henin in 2007 (elf).

Volledig scherm Aryna Sabalenka. © AFP

Swiatek won dit jaar acht toernooien, waaronder Roland Garros en de US Open. De nummer 1 van de wereld wilde haar topseizoen in stijl afsluiten in Texas, maar Sabalenka voorkwam dat.

,,Ik ga niet liegen, ik heb op dit moment zitten wachten”, zei Swiatek na haar laatste partij van 2022. ,,Het was behoorlijk lastig om de finishlijn al te zien, maar toch volledig gemotiveerd te blijven. Dit was zo’n intens seizoen. Ik ben trots op mezelf dat ik tot het einde goed ben blijven spelen. Ik ben ook blij dat het er nu op zit.”

Swiatek won dit seizoen maar liefst 67 partijen, waarvan 37 op rij tussen half februari en begin juli. Die zegereeks eindigde in de derde ronde van Wimbledon, nadat de Poolse zes toernooien achter elkaar had gewonnen. Tegen Sabalenka incasseerde Swiatek haar negende nederlaag van het seizoen. De vorige vier duels met de Belarussische dit jaar had de Poolse vrijwel allemaal op overtuigende gewonnen, onder meer in de halve finales van de US Open.

Sabalenka won dit jaar nog geen toernooi op de WTA Tour. Wel stond ze twee keer in een finale, op het Libéma Open in Rosmalen en in Stuttgart. Op het Duitse gravel verloor ze van Swiatek.