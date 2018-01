Wüst en Kramer niet, Verweij wel bij EK afstanden

FA roept Wenger weer op het matje na woe­de-uit­bar­sting vanwege penalty

15:47 Arsène Wenger mag zich weer eens bij de Engelse voetbalbond FA verantwoorden wegens commentaar op de arbitrage. De Franse manager van Arsenal was zaterdag furieus nadat scheidsrechter Mike Dean in de slotfase West Bromwich Albion een strafschop had gegeven. Die werd benut (1-1) en kostte de Londense ploeg twee punten.