Wüst heeft strand gevonden, 'video'tjeeee' van Das

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

De stand van zaken rond Anice Das

In een videootje op Instagram heeft schaatsster Anice Das haar weekprogramma in Gangneung even doorgenomen.

Hallooo!! Even een video'tjeeee vanuit Zuid-Korea #teamnl #pyeongchang2018 Een foto die is geplaatst door null (@anicedas) op 4 Feb 2018 om 20:44 PST

Ireen Wüst heeft strand van Gangneung gevonden

In Zuid-Korea, rondom de olympische steden Pyeongchang en Gangneung, is het megakoud. Temperaturen van ver onder nul maken van de Winterspelen ook echt winterse spelen. Niettemin was Ireen Wüst blij dat ze het strand had gevonden, zo meldde ze verheugd op Instagram. De hashtag #cold sprak boekdelen.

Found the beach of Gangneung. #olympics #beach #sun #cold! #TeamNL Een foto die is geplaatst door null (@ireenw) op 4 Feb 2018 om 21:23 PST

Mees Mulder in de koffer naar Korea

Schaatser Ronald Mulder vertrok gisteren naar Zuid-Korea voor de Olympische Winterspelen. Zijn zoontje Mees (bijna 2) probeerde stiekem mee te gaan in de koffer van zijn vader. Of dat ook gelukt is betwijfelen we.