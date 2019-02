Wüst houdt herinnering aan vriendin Van Deutekom in leven met stichting

Van der Poel staat koppositie in Antalya af aan Van der Kooij

12:08 Mathieu van der Poel heeft de leiding in de Ronde van Antalya moeten afstaan aan Bas van der Kooij. De semiprof van de continentale Nederlandse ploeg Monkey Town schreef vrijdag de tweede etappe op zijn naam. Van der Kooij was een dag eerder derde geworden in de eerste rit, gewonnen door Van der Poel.