Wüst leeft ondanks sponsorperikelen ontspannen toe naar NK

,,Er is voor mij helemaal niets veranderd'', verzekert de succesvolste olympiër aller tijden van Nederland. ,,Ik wil nog steeds maar één ding: goud winnen in Zuid-Korea, liefst drie keer. Mijn focus is en blijft dit seizoen volledig op het schaatsen gericht.''



De leasemaatschappij kondigde bijna twee weken geleden aan dat na deze olympische winter het sponsorproject met de succesvolle schaatsploeg van Wüst stopt. ,,Ik wist het al een paar maanden'', zegt de Brabantse, die nog zeker twee jaar wil doorgaan. ,,Het moment van het persbericht maakte mij verder niets uit. Daar heb ik ook geen stem in gehad. Ruim voor het begin van de Spelen van Sotsji 2014 wisten we ook dat TVM zou ophouden en hadden we ook geen alternatief voorhanden. Maar die Olympische Spelen in Rusland waren mijn beste Winterspelen ooit, dus ik weet hoe ik ermee moet omgaan.''



Wüst besloot na haar indrukwekkende oogst in Sotsji (twee keer goud, drie keer zilver) in 2015 haar eigen ploeg te beginnen (Team4Gold). De organisatie en de financiering vergden nogal veel van de Hollandse schaatskoningin. ,,Ik heb rust nodig in mijn hoofd om de beste te kunnen zijn'', bekende ze destijds. De huidige geldschieter verschafte in maart 2016 de langverwachte zekerheid tot en met Pyeongchang en sindsdien schaatst Wüst weer als een groot kampioene.



,,Klopt, ik weet hoe moeilijk het kan zijn om een nieuwe hoofdsponsor te vinden, maar het hoeft niet altijd zo moeilijk te zijn'', merkt ze een tikje raadselachtig op. ,,Of ik weer samen met Sven Kramer iets wil opbouwen? Waarom niet? We hebben al elf jaar samen in een ploeg gereden'', doelt Wüst op haar TVM-tijd met de man die ze soms liefkozend haar 'grote broer' noemt.



Kramer heeft al met KPN gesproken over een mogelijke samenwerking na de Spelen. ,,Ik nog niet, maar ik sta er open voor'', glimlacht Wüst, die vrijdag in Heerenveen haar nationale titel op de 3000 meter verdedigt.