Wüst meldt zich af voor 1500 meter in Stavanger

Relayploegen bereiken finales bij we­reld­be­ker­wed­strijd Seoul

10:20 De Nederlandse aflossingsploegen hebben zich in Seoul bij de vierde wereldbekerwedstrijd shorttrack geplaatst voor finales. De mannen wonnen hun heat in de halve finales van de 5000 meter relay, de vrouwen eindigden als tweede in hun manche van de 3000 meter relay. De finales zijn morgen.