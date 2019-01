Wüst na ‘zwaarste toernooi ooit’: Ik heb hier uit liefde voor Paulien gereden

Door het grote verdriet over het overlijden van haar hartsvriendin Paulien van Deutekom kon ze zowel mentaal als fysiek niet meedoen in de strijd om de medailles.



,,Ik ben nog nooit zo trots geweest op een vierde plaats als nu'', sprak de vijfvoudig kampioene veelbetekenend. ,,Ik heb hier uit liefde voor Paulien gereden. Het was een mooi eerbetoon. Ik heb gedaan wat ik kon.''



Doordat Wüst het EK-podium niet haalde, is ze nog niet verzekerd van een ticket voor de WK allround begin maart in Calgary. Ze dient alsnog deel te nemen aan de NK allround eind deze maand in Heerenveen. In haar planning richting de WK afstanden in Inzell (7-10 februari) heeft de zesvoudig wereldkampioene met dat evenement echter geen rekening gehouden.



De schaatsbond zou Wüst een speciale aanwijsplek voor Calgary kunnen gunnen gezien de omstandigheden. ,,Dat laat ik over aan de KNSB.''