Wüst net naast het podium op 1000 meter, Bowe veruit de snelste

Jutta Leerdam en Letitia de Jong troffen elkaar in een rechtstreeks duel. De Jong opende nipt sneller, maar Leerdam ging iets eerder de laatste ronde in. Bij de eindstreep was hier nog één honderdste van over voor Leerdam, maar met de plekken tien en elf in de eindklassering speelden de Nederlanders geen rol van betekenis. Ditzelfde gold voor Lotte van Beek, die als vijftiende eindigde..



Bowe nam in het wereldbekerklassement de leiding over van de Oostenrijkse Vanessa Herzog, die in Polen als zesde finishte (1.17,08).