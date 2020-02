Wüst vol vertrouwen na eerste dag: ‘Het wordt spannend’

Om bij het woord ‘spannend’ te blijven, dat gold ook voor haar 3000 meter. De laatste keer dat Wüst die afstand reed - tevens de afstand waarop ze voor het eerst in haar leven olympisch kampioen werd - was in december. Destijds wist zij zich op die afstand niet te plaatsen voor de WK afstanden in Salt Lake City. ,,Dan is het wel een beetje spannend. Ik zei ook tegen de fysio: ‘wel gek, ik heb nog nooit een 3000 meter gereden terwijl de laatste maanden geleden is’. Eigenlijk wil je ‘m een keer in de twee weken rijden, voor een goede. Ja, dat had ik kunnen doen vorige week, maar ik ben gekke Henkie niet. Ik lag nog uit te puffen op de bank, zeg maar”, zegt Wüst, die ruim anderhalve week geleden terugkeerde uit Amerika en in haar eerste week thuis flink last had van een jetlag.