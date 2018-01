Wüst wint 1500 meter met nipte voorsprong op Leenstra

Ireen Wüst heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Erfurt de 1500 meter gewonnen. Met een tijd van 1.55,66 was ze negen honderdsten van een seconde sneller dan Marrit Leenstra, die genoegen moest nemen met zilver. De Noorse Ida Njatun behaalde brons met 1.56,66.

Het was voor Wüst haar 21ste wereldbekerzege op dit onderdeel en haar 31ste in totaal op individuele nummers.

Wüst pakte haar winst vooral in de eerste volle ronde, die ze reed in 28.4. Leenstra, die pas in de laatste rit in actie kwam, reed juist een sterke slotronde (30,9), maar kon daarmee net niet onder de tijd van haar landgenote duiken.

Wüst kon een succesje in de aanloop naar de Winterspelen, volgende maand in Zuid-Korea, goed gebruiken. De 31-jarige Brabantse, die in het eerste deel van het seizoen nogal worstelde met haar gezondheid, behaalde in Erfurt haar eerste wereldbekerzege van het seizoen. Ze eindigde gisteren op de 1000 meter tot haar grote ergernis nog op de vierde plek (1.16,22).

Grote afwezige in Erfurt was Miho Takagi. De Japanse schaatsster won de eerste vier wereldbekerraces op de 1500 meter en is bij de Winterspelen komende maand in Zuid-Korea de grote favoriet voor olympisch goud. Ter Mors wist zich op deze afstand niet te kwalificeren en kan derhalve haar olympische titel niet verdedigen.