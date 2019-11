Wüst wint 1500m in Minsk: ‘Laatste ronde voelde heel lekker’

Geen goed gevoel

,,Die laatste ronde voelde heel lekker”, sprak de 33-jarige Brabantse bij de NOS met een glimlach. Wüst had vooraf een goed gevoel, maar dat verdween toen ze op het Wit-Russische ijs verscheen. ,,Bij het inrijden gleed mijn rechterschaats een beetje weg. Het ijs is hier niet elke dag helemaal schoon. Het voorstukje van mijn ijzer voelde bot aan, maar met de rest van het blad kon ik nog wel goed afzetten. ‘Niet aan denken, gewoon ervoor gaan’, zei ik tegen mezelf. Ik had nog wel een misslag in het begin en had daarna ook moeite om het ritme hoog te houden, maar misschien had ik daardoor nog wel wat over in de slotfase.”