Wüst worstelt op olympische route

Dat Wüst vorige week bij de NK afstanden voor het eerst sinds 2008 geen enkele afstand won, had ook andere redenen. Ze kampte met de naweeën van lichte buik- en heupblessures. Er is geen man over boord, ze plaatste zich op 3 afstanden voor de wereldbekerwedstrijden. Als iemand weet wanneer de knikkers worden verdeeld is zij het wel, Wüst is in november nooit op haar best.



Maar er was meer onrust. Ze gooide vorige week een steentje in de vijver door voor de camera van de NOS in te gaan op een aanrijding met ploeggenote Antoinette de Jong. Het incident was door de twee al besproken, inclusief excuses van De Jong, maar Wüst maakte het bepaald niet kleiner door te stellen ‘dat het niet de eerste keer was dat dit gebeurde’. Dus zat ze ook na de NK nog met De Jong aan een bakje verzoeningskoffie.