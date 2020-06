Wynants krijgt andere rol bij Jumbo-Visma: ‘Nog twee keer Parijs-Roubaix’

Het is de bedoeling dat in oktober de uitgestelde editie van dit jaar wordt verreden. ,,Op deze manier stop ik liever niet. Daarom heb ik besloten dat ik in 2021 nog een voorjaar rijd om afscheid te kunnen nemen onder normale omstandigheden. Parijs-Roubaix wordt mijn laatste koers. Dat kon in principe door de nieuwe kalender ook dit jaar al in oktober, maar ik wil afscheid nemen na een normaal, volledig voorjaar. Met alles erop en eraan."

Daarna wordt hij ploegleider, eerst bij het zogenoemde development team. Wynants: ,,Het is de bedoeling dat ik daar het vak leer en daarna kan doorgroeien. Ik zal ook wel wat kleinere profkoersen doen, maar de Tour de France zit er niet meteen in."