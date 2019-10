Yankees verslaan Twins dankzij grand slam van Gregorius

Unieke combinatie Oppermach­ti­ge Hassan snelt ook op 1500 meter naar wereldti­tel

5 oktober Sifan Hassan heeft op de WK atletiek in Doha haar tweede wereldtitel veroverd. De 26-jarige Nederlands soleerde met verpletterende overmacht naar goud op de 1500 meter, nadat ze zaterdag al de 10.000 meter had gewonnen. Hassan is daarmee de eerste atleet ooit, mannen en vrouwen, die op een WK deze twee afstanden wint.