Yara Kastelijn bezorgt Nederland goud bij EK veldrijden

Wervelend Heracles walst over armoedig VVV-Venlo heen: 6-1

7:07 ALMELO - Heracles had zaterdagavond wat recht te zetten na de zeperd van vorige week in Waalwijk en deed dat ook. Met overmacht won de thuisploeg van VVV-Venlo: 6-1. Cyriel Dessers scoorde drie keer en gaf twee assists, maar de mooiste goal van de avond was van Silvester van der Water.