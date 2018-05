Yates verslaat Dumoulin in koningsduel

Door Thijs Zonneveld



Ze harken, ze puffen, ze trekken grimassen van oor tot oor. Het melkzuur spuit uit hun oren, hun longblaasjes knappen, hun benen huilen om hun moeder. Maar Simon Yates en Tom Dumoulin breken allebei niet. De nummers één en twee van het algemeen klassement strijden op het slotklimmetje van etappe elf man tegen man om de dagzege én om de secondes. Iedere tel is er één.



De hele etappe is sowieso - opnieuw - een dollemansrit. Het tempo is hoog, net als een dag eerder. Er is een kopgroep met enkele hardrijders (onder wie Luis Leon Sánchez en Alessandro De Marchi), maar die worden teruggepakt in de finale. Ook daarin regent het aanvallen. De beslissende is die op anderhalve kilometer, van rozetruidrager Simon Yates.



Hij slaagt erin om een meter of vijftien op Dumoulin te pakken bij zijn eerste aanzet. Het zijn precies die vijftien meter (en twee seconden) die hij anderhalve kilometer verderop, op de top van de muur naar Osimo, nog steeds heeft. Het tekent voorlopig ook precies het verschil tussen de twee in deze Giro: ze zijn aan elkaar gewaagd, maar Yates is explosiever. Daarmee kan hij een gaatje slaan én bonificatiesecondes sprokkelen. Die aanzet is zijn wapen: daarmee loopt hij bij iedere aankomst bergop een klein beetje uit. Op die manier is het verschil tussen Yates en Dumoulin na elf ritten opgelopen tot 47 seconden.



Grootste verliezer van de dag is, nog maar een keer, Chris Froome. Hij verliest veertig seconden en staat inmiddels op bijna drieënhalve minuut van leider Yates.





