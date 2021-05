Youri Mulder volgt het spoor van Huntelaar: tegen Schalke zeg je geen nee

Even voor de goede orde: Youri Mulder komt niet op het pluche terecht. Lachend: „Ik ga het pluche controleren.” Mitglied des Aufsichtsrates, dat wordt zijn officiële taak bij Schalke 04. Dat heeft in Duitsland een heel andere uitstraling dan een Raad van Commissarissen bij ons. Die wordt hier vaak samengesteld uit een oldboys-netwerk, maar bij de grote clubs in de Bundesliga word je gekozen. „Het is een heel populaire functie”, zegt Mulder. „Ik geloof dat er er zich 35 à 40 mensen kandidaat hebben gesteld. Vroeger beloofden al die mensen de fans dan de beste spelers. Net zoals dat ook in Spanje gebeurt.”