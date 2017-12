Yuri van Gelder geeft niet op: ik ben er volgend jaar gewoon weer bij

Vorig jaar liet hij het Sportgala voor wat het was. 'Te spannend.' Dit jaar is hij - zij het op de valreep - weer van de partij. Turner Yuri van Gelder. Het debacle van Rio is hij niet vergeten. ,,Na alles wat er was gebeurd in Rio was het toch wel een beetje spannend ja. Maar nu ben ik er weer."

Voor Van Gelder is het Sportgala vooral iets leuks. ,,Die spanning van vorig jaar, die is er nu helemaal vanaf. Ik heb er echt zin in. Ik kom hier al sinds 2004. Dus ik ken wel een hoop mensen. En ik ben ook echt trots op de Nederlandse sport, we doen het toch ook gewoon super goed?"

Het aankomende jaar gaat Yuri maar één ding doen: 'doorvechten'. Spannend is het aankomende jaar wel. ,,Er zijn een hele hoop dingen veranderd. Volgend jaar in februari hoop ik topfit te zijn om een test te doen. En dan komt het EK en het WK. Dan moet ik even kijken tot in hoeverre het allemaal gaat passen. Maar ik ben voorlopig nog niet klaar met de sport. Als het aan mij ligt dan wil ik zo veel mogelijk wedstrijden gaan doen."

Bondscoach

De grootste verandering zit hem volgens Yuri in het feit dat zijn ex-coach Bram van Bokhoven bondscoach is geworden, zo zegt hij zelf. Of dit in zijn nadeel gaat werken? Yuri wil er geen eenduidig antwoord op geven. ,,Het wordt me daardoor niet makkelijker gemaakt, laten we het zo zeggen", aldus de ringenspecialist.

Vertrouwen heeft van Gelder wel. ,,Ik vertrouw op mezelf. En ik heb er ook gewoon zin in. Als ik er zelf geen zin meer in heb, of als ik denk dat het me niet meer lukt, dan kap ik er mee. Maar ik voel me gewoon goed. Mijn lichaam is goed. En ik heb de motivatie. Zolang dat blijft bestaan, ben ik er niet klaar mee."