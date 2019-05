Zabel klopt Van Poppel in de sprint, Asselman blijft leider

De tweede etappe voerde de renners over 'slechts’ 132 kilometer van Barnsley naar Bedale. De renners hoefden pas laat aan de start te verschijnen, want de etappe begon pas om kwart voor vier Nederlandse tijd. Dit kwam doordat de vrouwen vandaag hun eerste van twee etappes reden in Yorkshire. De Nederlandse sprintster Lorena Wiebes rekende daarin op imponerende wijze af met haar concurrentes en gaat dus aan de leiding.



Tijdens de regenachtige rit vond een zestal renners elkaar, maar op vier kilometer van de meet werd een laatste ontsnappingspoging onschadelijk gemaakt. Het werd een massasprint in het centrum van Bedale, waarin Zabel op de macht won.



Asselman stuntte gisteren met de zege op de openingsdag en mocht dus de blauwe leiderstrui aantrekken. Vandaag verloor de renner van Roompot-Charles geen tijd en zo handhaafde hij zijn positie. Door de bonificatieseconden staat Zabel nu op één seconde in het algemeen klassement.



Het parkoers was extra interessant voor de renners, omdat een gedeelte van zo'n 16 kilometer later dit jaar ook onderdeel is van het WK-parkoers.