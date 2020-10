Zahavi in de wolken: ‘Ben een van de gelukkigste mensen in Europa’

Zahavi opende in de 22ste minuut de score met een kopbal, op aangeven van Donyell Malen. “Een geweldige assist”, aldus de Israëliër. “We vormen een goede combinatie. Het zal alleen maar beter en beter worden als we veel samen spelen. Ik weet zeker dat ik hem ook aan doelpunten ga helpen.”

Zahavi kreeg bij het verlaten van het veld een schouderklopje van Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV. ,,,Als team hebben we het geweldig gedaan. We hebben voor iedere bal gevochten. Dit was een verdiende zege”, aldus de aanvaller. ,,We mogen hier even van genieten, maar daarna moet de focus weer op zondag. Dan moet het weer gebeuren.” PSV ontvangt dan Fortuna Sittard in het lege Philips-stadion.