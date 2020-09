Zahavi met PSV naar Noorwegen, wachten is op groen licht van UEFA

Pospisil niet blij met Parijse bubbel: ‘Het is veel slechter geregeld dan in New York’

29 september Vasek Pospisil kan niet wachten totdat hij de ‘bubbel’ op Roland Garros mag verlaten. De Canadese tennisser, de nummer 76 van de wereld, verwijt de organisatie van het toernooi in Parijs dat ze niet voor wat alternatieven voor de spelers hebben gezorgd. Spelers mogen zich in Parijs alleen op het park of in hun hotelkamer begeven vanwege de strenge coronaregels.