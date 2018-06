'Zand verkopen in de woestijn is simpeler'

Klaassen, Nijhuis en Sevenich met Oranje naar World League Super Final

1 juni KUNSHAN - De Nederlandse waterpolodames hebben op knappe wijze de finale van de World League Super Final bereikt. In de halve finale rekende de ploeg af met Canada. In China eindigde het duel in 5-11. Regionale speelsters Lieke Klaassen uit Goor, Marloes Nijhuis uit Borne en Vivian Sevenich uit Lichtenvoorde hadden een aandeel in de zege