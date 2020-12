Zandvoort likt zijn wonden: ‘Alles gaat met 50 procent korting tegen inkoopprijs weg’

Interview De pijn van die ene Tour-dag verdwijnt nooit bij Merijn Zeeman: ‘Mijn dochter was even in paniek’

12:22 Onder sportief directeur Merijn Zeeman (42) werd Jumbo-Visma in 2020 de beste wielerploeg ter wereld. Maar hij werd in september ook uit de Tour gezet en verloor met Primoz Roglic een ogenschijnlijk zekere gele trui in Parijs.