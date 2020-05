Zeefuik: ‘Ik ben eraan toe, het is nu tijd voor de volgende stap’

Door Mikos Gouka



Er was geen verdediger die zo veel duels won als Deyovaisio Zeefuik. En niemand had het afgelopen, ingekorte seizoen meer succesvolle tackles als de 22-jarige speler van FC Groningen en Jong Oranje. De geïnteresseerde clubs moesten bijna in rijen van twee plaatsnemen en toen was er het abrupte einde door de coronacrisis. Is een transfer dan verder weg dan ooit?



,,Nee’’, zo zegt Zeefuik lachend. ,,Ik lees ook dat de crisis veel gevolgen zal hebben voor de transfermarkt, dat er geen geld meer is om spelers te kopen. Maar vooralsnog merkt mijn zaakwaarnemer dat er volop interesse is. En ik heb er eerder al geen geheim van gemaakt: het is tijd voor de volgende stap.’’