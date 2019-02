Zege Svitolina houdt Bertens op plek 7

Eerder deze week sneuvelde Bertens al in de tweede ronde van het toernooi van Dubai. Omdat ze ook vorig jaar weinig punten sprokkelde bij het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten heeft haar vroege uitschakeling dit geen effect voor de WTA-ranking. Dat had de vroege eliminatie in Dubai wel voor Angelique Kerber. De Duitse verdedigde deze week een plaats in de halve finale van vorig jaar, maar Kerber struikelde al in de achtste finale.



Bertens is vanaf maandag nog twee plekken verwijderd van de hoogste positie ooit voor een Nederlandse. In 1977 stond de Rotterdamse Betty Stöve op de vijfde plaats van de wereldranglijst.