Zege voor Azarenka in juridische strijd om voogdij zoontje

Victoria Azarenka had nu het liefste overwinningen gevierd op de tennisbaan in Melbourne, maar de voormalige nummer één moet het doen met een succesje op het juridische vlak.

Een rechter in Californië oordeelde dat de strijd tussen Azarenka en haar ex-man om de voogdij van hun zoontje Leo niet door een Amerikaanse rechtbank hoeft te worden beoordeeld. Dat betekent dat de tennisster weer samen met Leo de wereld over kan vliegen, mits haar ex niet binnen drie weken beroep aantekent.

De Wit-Russin, die woont en traint in Los Angeles, werd eind 2016 voor het eerst moeder. Azarenka maakte in de zomer van afgelopen jaar haar rentree op de tennisbaan, maar die was van korte duur. Een verbroken relatie en strijd om de voogdij van Leo bleek de reden. Azarenka wil haar zoontje overal mee naartoe nemen, maar haar ex eist ook de voogdij op. Een rechter oordeelde daarop dat het mannetje Californië niet uit mocht totdat zijn ouders een goede regeling hebben getroffen.