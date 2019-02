Zege voor Post in Enschede na finishfoto

Bij de mannen moest de jury zich buigen over het vaststellen van de winnaar na 125 razendsnelle rondjes op IJsbaan Twente. Een finishfoto moest er aan te pas komen, om uiteindelijk Robert Post uit te roepen als winnaar. Voor de Groninger van de formatie Bouw en Techniek was het zijn tweede zege dit seizoen. Eerder won hij de achtste race in Breda. Op de streep bleef Post nipt Evert Hoolwerf (Royal A-ware) voor, derde werd Crispijn Ariens (Okay Fashion & Jeans).

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege in Enschede naar Merel Bosma. Daar was geen finishfoto voor nodig. De Heerenveense van de formatie mkbasics.nl ontsnapte vijftien ronde voor het eind uit het peloton. Haar ploeggenoten Iris van der Stelt en Lisa van der Geest lieten zich vervolgens afzakken om voor trouwe knecht Bosma tempo te gaan maken. Haar eerste overwinning in de topdivisie bij de vrouwen kwam daardoor niet meer in gevaar, solo kwam Bosma over de streep. De sprint van het peloton werd gewonnen door Manon Kamminga (A6.nl), die daarmee haar leidende positie in het algemeen klassement verstevigde. Als derde kwam Imke Vormeer van de formatie Palet Vastgoedonderhoud over de streep.