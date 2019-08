Zegereeks Andreescu in Toronto duurt voort

Haase en Koolhof verslaan ook Bryan en Bryan

9 augustus De tennissers Robin Haase en Wesley Koolhof hebben in de kwartfinale van de masters in Montreal ook gewonnen van Bob en Mike Bryan. De Nederlanders versloegen de Amerikanen in de supertiebreak: 10-5. In de sets daarvoor was het verschil klein 6-7 (8) 7-6 (5).