Zelden wordt AZ vroeg uitgeschakeld in Europa

Want meestal komt AZ ver in Europa en mede daarom staat het op de clubranking van de UEFA hoger dan bijvoorbeeld Feyenoord.



Vorig seizoen ontbraken de Alkmaarders nog in Europa, daarvoor overleefde de ploeg bijna steevast de eerste rondes. Alleen in 2012 had AZ te maken met een loodzware loting toen het Anzhi van trainer Guus Hiddink werd geloot. In de basis bij Anzhi toen: Samuel Eto’o. Het was direct de enige keer dat AZ werd uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League.



In 2017 beleefde AZ een aardige Europacupavontuur dat eindige met een 7-1 nederlaag tegen Olympique Lyon. In de jaren daarvoor was de plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Europa eerder regel dan uitzondering én speelde het fraaie wedstrijden tegen grootmachten als Benfica als Valencia.



AZ verzamelde op die manier best veel punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA.



Voor trainer John van den Brom is dit het derde Europacupavontuur dat hij meemaakt met AZ. Hij staat nu op 23 wedstrijden en is daarmee na Gertjan Verbeek en Louis van Gaal de trainer met de meeste Europese wedstrijden als trainer achter zijn naam. Mocht hij FC Kairat met AZ alsnog verslaan dan komt hij in elk geval op gelijke hoogte met Louis van Gaal die op 26 wedstrijden staat. Gertjan Verbeek is met 31 duels achter zijn naam nog ver weg.