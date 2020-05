Zelden zo verlangd naar het geluid van ratelende kettingen en brullende motoren

Herstart van Bundesliga, zonder publiek: ‘Er worden nog net zoveel kaarten gegeven, maar er is minder emotie, minder gedoe’

9:45 ENSCHEDE - Jaap Uilenberg volgt namens de voetbalorganisatie UEFA de herstart zonder publiek van de Bundesliga, de hoogste divisie in het Duitse betaald voetbal. Gisteren werden de eerste conclusies getrokken. Wat valt er in de ogen van de scheidsrechters tot dusverre het meeste op? „Door het ontbreken van het publiek krijg je in het veld een totaal andere sfeer. Het pure voetbal lijkt ook te zegevieren.”