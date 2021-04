Zeldzame rookie-kaart van LeBron James verkocht voor 5,2 miljoen dollar

Na een stilte van zeven maanden eindelijk weer gezang in de Grolsch Veste

25 april Het You’ll never walk Alone klonk ooit veel massaler en intenser in De Grolsch Veste, maar de versie van zondag deed leuk mee. Na een stilte van zeven maanden was het gezang van de vierduizend FC Twente-supporters al genoeg voor kippenvel. Het stadion kwam eindelijk weer tot leven.