Zelfs de renners zelf zien geen verschil op finishfoto, zege toch naar Tim Merlier

met video Carlos Alcaraz slaat in zijn eerste toernooi van het jaar direct toe in Buenos Aires, Taylor Fritz wint in Florida

Carlos Alcaraz heeft op zijn eerste toernooi van 2023 gelijk de titel gepakt. De 19-jarige Spanjaard, die bijna vier maanden ontbrak vanwege blessureleed, versloeg de Brit Cameron Norrie in de finale van het graveltoernooi van Buenos Aires: 6-3, 7-5. Het was voor de mondiale nummer twee zijn eerste titel sinds het winnen de US Open in september.