Zelfs half ziek staat er geen maat op Irene Schouten: ‘Het liefst win ik met twee rondes voorsprong’

Als Irene Schouten (30) in een marathon van start gaat, moet de concurrentie het doen met de troostprijzen. Zelfs als ze in de aanloop naar het NK enkele dagen ziek op bed heeft gelegen. Op nieuwjaarsdag sloeg Schouten wederom toe en veroverde ze voor de zevende maal op rij de nationale titel.

Met zeges in de laatste vier wedstrijden van de Marathon Cup op zak was Esther Kiel een marathonschaatsster in bloedvorm. ,,Maar dat was allemaal zonder de aanwezigheid van Irene Schouten en Marijke Groenewoud (beiden van de formatie Team Zaanlander, red.) in het peloton’’, sprak Kiel voor de start van het NK op de Jaap Eden ijsbaan.



,,Vandaag doen die meiden mee, dus zal het heel lastig worden. Ik ga voor het hoogst haalbare, maar met een plek op het podium zal ik ook heel tevreden zijn’’, zei de kopvrouw van de formatie BDM-BTZ voor de start van de 100 rondjes op het kunstijs in de Amsterdamse buitenlucht.

Quote Ik heb vandaag gewonnen omdat ik het zo graag wilde. Dit was puur een mentale kwestie Irene Schouten

Hoe anders is dat bij de torenhoge favoriet Schouten, die afgelopen week het NK allround liet schieten om de kerstdagen eens thuis met de familie te vieren. Lekker ontspannen en geen wedstrijddruk. Want als Schouten aan de start verschijnt, heeft ze maar één doel: winnen. Maar uitgerekend tijdens de feestdagen thuis kreeg het griepvirus haar te pakken. De drievoudig olympisch kampioene was enkele dagen uitgeteld. „Ik heb donderdag de hele dag in bed geslapen. Vrijdag ben ik naar bank verhuisd, maar kon ik nog niets.’’

Volledig scherm Irene Schouten komt juichend over de finish. © ANP

Groen licht

Daags voor de titelstrijd ging ze schaatsen, om Zaanlander-coach Jillert Anema te overtuigen dat ze wél fysiek in staat was haar nationale trui van begin 2022 te verdedigen. Ze kreeg het groene licht, maar merkte tijdens de race al gauw de echte power in de benen te missen. Zelfs dan is Schouten nog een klasse apart in het vrouwenpeloton. ,,Normaal gesproken ben ik alert en kan ik alle gaten dichtrijden, vandaag reden meiden weg. Moest ik op kop gaan rijden, ik voelde gewoon dat iedereen in het peloton naar mij keek.’’

Schouten slaagde erin een kopgroep, met driekwart baanlengte voorsprong, te elimineren. Het lange en slopende beulswerk kostte onder meer Kiel de kop. ,,Ik moest het doen, want anders raakte ik mijn trui kwijt’’, blikte Schouten terug op de koers. Met dank aan haar ploeggenoten Groenewoud en Maaike Verweij bleef ze over in een kopgroep van twintig rijdsters. De finale was Schouten op het lijf geschreven: ze won de sprint, voor Groenewoud en Merel Bosma. ,,Het liefst win ik met twee rondjes voorsprong, dat zat er vandaag niet in. Een paar centimeters was ditmaal ook goed.’’

Op gelijke hoogte met de ‘Stroet’

Dankzij haar zevende titel op rij is Schouten nu op gelijke hoogte gekomen met oud-ploeggenoot Arjan Stroetinga. Een statistiek die voor haar waarde heeft. ,,De zesde titel was heel belangrijk voor mij, ik wilde graag een plekje boven Atje Keulen-Deelstra komen. Nu evenaar ik ‘Stroet’, een schaatser die heel veel in zijn carrière heeft gewonnen. Ik pakte vandaag de zege omdat ik het zo graag wilde. Dit was puur een mentale kwestie, maar de ploeg heeft me goed geholpen. Ik was niet helemaal fit, moest een groot gat zelf dichtrijden, maar heb niet opgegeven.’’

Eindelijk heeft ook Evert Hoolwerf een titel Bij de mannen ging het goud naar Evert Hoolwerf, de 27-jarige Eemdijker van de formatie Reggeborgh. De vreugde bij de marathonschaatser was zeer groot. ,,Iedereen bij ons in de familie heeft al een titel’’, wees hij naar het goud van neef Willem op de massastart en het kampioenschap van broertje Bart op de Weissensee. ,,Nu mag ik ook eindelijk meepraten.’’ Hoolwerf versloeg na 150 ronden Robert Post en Sjoerd den Hertog in de eindsprint. Dat hij won, was precies volgens het plan van de ploeg. ,,Ik heb vorig jaar zomer al uitgesproken dat dit seizoen maar één wedstrijd voor mij belangrijk was: het NK op 1 januari in Amsterdam. Daar hebben we als ploeg een plan voor gemaakt. Als dat dan zo uitpakt, is dat super.’’