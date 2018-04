Zelfs Sjanghai kleurt morgen oranje

Ze komen uit Guangzhou, Harbin, Hangzhou, Qingdao, Peking, Dongguan of gewoon uit Sjanghai. En ze moeten opvallen morgen bij de grand prix, dat kan niet anders. Met 350 man zijn ze, allemaal in speciaal ontworpen oranje shirt ('Dutch Racingfans Shanghai-zone') en ze zitten op vak H. Want daar is normaal gesproken de meeste actie, zegt Jannick ten Hoor, één van de organisatoren.



Max Verstappen-fans, je vindt ze in Spa, in Barcelona, in Mexico en zelfs op het vliegtuig naar Sjanghai trof ik er een paar. Maar in miljoenenstad Sjanghai wonen en werken natuurlijk ook veel Nederlandse expats. Op Wechat, de Chinese variant op Whatsapp, ontstond in de groep 'Nederlanders in China' het plan om dit jaar met een grote groep naar de grand prix te gaan. In no-time was het vak gevuld. ,,Max Verstappen is een hype. De meesten gaan voor hem”, zegt Ten Hoor.